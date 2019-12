"Oh, die Gitarre kann man ja essen!" Die siebenjährige Melina nimmt sich lachend ein Plätzchen aus der liebevoll dekorierten Tischdeko im Bürgertreff Karlsfeld. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie zur alljährlichen Jahresfeier des Vivaldi Orchesters Karlsfeld gekommen, bei der alle Generationen der Vivaldi-Familie Ende November zusammenkommen.

Am vergangenen Sonntag drängten sich also Mäuse, Tiger, Mitglieder des großen Orchesters und deren Angehörige an die Tische und freuten sich auf Musik und das leckere Buffet, das die Mitglieder selbst zusammen getragen hatten. Der Vorsitzende Reinhold Werstler begrüßte die Gäste und erinnerte an die vielen schönen Konzerte und Aktionen, die im letzten Jahr stattgefunden hatten. Dann zeigten alle drei Gruppen der Vivaldis ihr Können.

Monika Fuchs-Warmhold, die musikalische Leiterin aller drei Orchester, studierte schon fleißig mit den Musikern das Programm für die nächste Saison ein, in der die Vivaldis ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Die Jüngsten, die Vivaldi-Mäuse, spielten einen Teil von Vivaldis Frühling und musizierten harmonisch und im schönen Klang. Die jugendlichen Tiger beeindruckten durch spielerisches Können und Dynamik. Besonders ein Quartett der vier jugendlichen Gitarristinnen Christine Trost, Insa Fischer, Ines Kellner und Lauren Müller erntete viel Applaus. Mit viel Energie, Schwung und Spielfreude beendeten die "Elefanten" - also das große Vivaldi-Orchester - das musikalische Kurzkonzert.

Zwischendrin konnte man sich stärken und plaudern. Die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Angelika Tausch zeigte die neu gestaltete Homepage www.vivaldi-orchester-karlsfeld.de, die seit kurzem online zu sehen ist. Dort finden sich in modern aufbereiteter Form Termine, neueste Meldungen, Fotos und Presseartikel.