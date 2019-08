18. August 2019, 21:39 Uhr Karlsfeld VHS-Programm online abrufbar

Das Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule Karlsfeld ist online. Wer sich einen Platz in seinem Lieblingskurs sichern möchte, kann sich direkt unter www.vhs-karlsfeld.de anmelden und wird sofort in den entsprechenden Kurs eingebucht. Interessenten erhalten zeitnah eine Anmeldebestätigung. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule in der Mittelschule Karlsfeld ist zwar im August geschlossen, Anfragen und Anmeldungen per Mail oder auf dem Anrufbeantworter werden vom Feriendienst bearbeitet.