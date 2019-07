11. Juli 2019, 22:08 Uhr Karlsfeld Trauer um Johann Wagner

Johann Wagner ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der passionierte Taucher am 27. Juni nach einem Herzinfarkt während eines Tauchvorgangs im Langwieder See. Wagner war fünf Jahre für die CSU im Bezirksausschuss (BA) Allach-Untermenzing, in dem er Beauftragter für Senioren und Behinderte war, und einer der stellvertretenden Vorsitzenden von Heike Kainz im CSU-Ortsverband. Der CSU gehörte er 20 Jahre an.

Vor zehn Jahren war Wagner für sein Engagement im Karlsfelder Ortsverband der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Dort hatte sich der Informatiker vor allem als Rettungstaucher, in der Ausbildung und im Aufbau der Wachstation am Waldschwaigsee verdient gemacht. "Wir sind völlig erschüttert und schockiert", sagte die BA-Vorsitzende Heike Kainz. Mit Wagner habe das Gremium ein wertvolles Mitglied verloren. Er werde ihr als Person und im Alltag fehlen. Am 25. Juli wäre Wagner 75 Jahre geworden. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.