21. Januar 2019, 21:58 Uhr Karlsfeld Theaterabend in der Fachoberschule

Die Fachoberschule Karlsfeld zeigt ein Theaterstück zum Thema Migration und Integration. Am Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr, wird das Stück "Vielleicht Irgendwann" von Johannes Sillem, Schüler der 12. Klasse, aufgeführt. Es handelt von positiven wie negativen Erfahrungen Jugendlicher ihrer Flucht nach Deutschland. Am Stück sind auch junge Geflüchtete beteiligt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Publikumsgespräch. Karten gibt es vormittags im Sekretariat der FOS Karlsfeld oder an der Abendkasse, der Eintritt kostet 5 Euro. Der Erlös des Abends geht an Bellevue di Monaco, ein Begegnungszentrum für Geflüchtete und junge Familien in der Münchener Innenstadt.