Zu einem Theater-Dinner mit der Aufführung von "Romeo & Julia Vol.2" lädt die Muckerl-Bühne am 12. / 13. Oktober, ins Gartlerstüberl, Kufsteinerstraße 20, ein. Beginn der Vorstellung am Freitag ist um 19 Uhr, am Samstag um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Die Karten kosten 29 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü. Reservierung unter 08139 / 80 25 834 oder per E-Mail unter info@muckerl-buehne.de.