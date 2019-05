2. Mai 2019, 21:56 Uhr Karlsfeld Termine für das Sportabzeichen

Wer heuer das Deutsche Sportabzeichen machen will, sollte einige Termine im Kalender anstreichen. Die Leichtathleten können immer dienstags um 18 Uhr im Stadion des TSV Eintracht Karlsfeld an der Jahnstraße ihr Können unter Beweis stellen. Der erste Termin ist am 7. Mai, ab da jeden Dienstag bis zu den Sommerferien, 23. Juli sowie am Dienstag, 10. September. Nur in den Pfingstferien (11. Juni bis 21. Juni) ist keine Abnahme. Treffpunkt der Sportler ist im Stadion am 100m-Zieleinlauf.

Die Radler müssen am Freitag, 28. Juni, ihr Bestes geben. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Gröbenrieder Straße 21, in Dachau (gegenüber dem ASV-Gelände), genauer gesagt an den Parkbuchten hinter der Georg-Scherer-Halle. Die Schwimmer treten am Mittwoch, 11. September, um 20.45 Uhr im Hallenbad Karlsfeld (Hochstraße 35) gegeneinander an. Sie bekommen keine Sonderbehandlung und müssen den normalen Eintritt bezahlen. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Eingang des Hallenbads am Kassenautomaten. Der TSV weist darauf hin, dass ein späteres Nachkommen nicht möglich ist. Die Sportabzeichenverleihung ist am Mittwoch, 27. November, geplant. Die Ehrung findet um 19 Uhr in der Sportgaststätte im Sportpark an der Jahnstraße in Karlsfeld statt.