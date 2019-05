2. Mai 2019, 21:56 Uhr Karlsfeld Tacheles reden mit Landrat Stefan Löwl

Die Reihe "Tacheles reden mit Landrat Stefan Löwl" wird fortgesetzt: Zum fünften Mal besteht nun die Gelegenheit für alle Bürgerinnen und Bürger, mit Landrat Löwl (CSU) in einen direkten Austausch zu treten. Löwl hat diese Reihe angeregt, um zu erfahren, welche Themen auf die politische Agenda müssen, welche Rolle der Landkreis zukünftig einnehmen soll. Die CSU-Ortsverbände Dachau und Karlsfeld laden alle Bürger am Montag, 6. Mai, um 19.30 Uhr zu dieser Veranstaltungsreihe im Restaurant Paulaner Seegarten am Karlsfelder See ein. Die Herausforderungen im südlichen Landkreis sollen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund stehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.