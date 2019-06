12. Juni 2019, 21:48 Uhr Karlsfeld Stadlfest der CSU auf dem Stroblhof

Der CSU-Ortsverband Karlsfeld, die Frauenunion und die Junge Union veranstalten wieder gemeinsam das Stadtfest. Die Feier wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal bei der Familie Strobl veranstaltet. Das Familienfest findet am Samstag, 22. Juni, bei jedem Wetter, von 14.30 Uhr an im Stadl des Stroblhofs, Waldschwaigweg 3, in der Nähe des Waldschwaigsees statt. "Im Stadl wird es wie gewohnt sehr zünftig zu gehen", schreibt die CSU in einer Mitteilung. Die Frauenunion verkauft von 14.30 Uhr an selbst gebackene Kuchen, Kaffee und Prosecco. Begleitet von der Liveband Barbados gibt es von 16 Uhr an Grillspezialitäten, Steckerlfisch und Pillerbrezen. "Auftritte von Kinder- und Jugendtanzgruppen sowie eines Männerballetts werden wieder Höhepunkte des diesjährigen Festes sein", heißt es in der Ankündigung.