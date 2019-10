Der Spieletreff Karlsfeld lädt wieder zu seinen Spieletagen am ersten Adventswochenende (30. November/1. Dezember) im Evangelischen Gemeindehaus der Korneliuskirche, Adalbert-Stifter-Straße 3, ein. Der Eintritt ist frei, Beginn ist an beiden Tagen um 12 Uhr. Bei den Spieletagen kann jeder, der Lust hat, Gesellschaftsspiele kostenlos ausleihen. Auch heuer gibt es wieder ein Spielturnier mit vielen Preisen. In diesem Jahr wird am Sonntag, 1. Dezember, "L.A.M.A." von Erfolgsautor Reiner Knizia gespielt. Der Name steht für "Lege alle Minuspunkte ab". Es handelt sich um ein einfaches Kartenspiel, bei dem es darum geht, seine Karten loszuwerden oder wenigstens möglichst wenige Minuspunkte mitzunehmen. Eine ebenso vollständige wie kurze Videoanleitung findet sich im Internet auf Youtube. Wer mitspielen will, kann jetzt schon trainieren. Eine Anmeldung für das Turnier ist nicht erforderlich.