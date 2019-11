Die Karlsfelder Spieletage am ersten Adventswochenende sind seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in der Gemeinde. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Am Samstag, 30. November (12 bis 24 Uhr), und am Sonntag, 1. Dezember (12 bis 20 Uhr) finden die Spieletage bei kostenlosem Eintritt und ebenso kostenloser Spieleausleihe wieder im Gemeindehaus der Evangelischen Korneliuskirche in der Adalbert-Stifter-Straße 3 statt. Jeder kann mitspielen, sein Glück bei der Spieletombola versuchen, sein Spielewissen beim Preisrätsel unter Beweis stellen, beim L.A.M.A.-Turnier am 1. Dezember ab 12 Uhr groß auftrumpfen (Teilnahme kostenlos) oder einfach nur die aktuellen Spieletitel und Klassiker aus einer hunderte Spiele umfassenden Ludothek spielen - ein Pflichttermin für Familien und versierte Strategen gleichermaßen. Der Karlsfelder Spieletreff freut sich auf viele bekannte und neue Gesichter.