28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Karlsfeld Sinfonieorchester sucht Verstärkung

Das Karlsfelder Sinfonieorchester sucht für die kommenden Konzertprogramme noch Verstärkung für einige Instrumentengruppen, insbesondere für alle Streichinstrumente, Horn und Trompete. Die nächsten Konzerte sind das "Konzert im Advent" am Sonntag, 16. Dezember, (unter anderem mit Werken von Haydn, Mozart, Schubert, Strauß) und das "Sinfoniekonzert" am 7. April2019 (sinfonisches Hauptwerk: Sinfonie Nr. 6, "Pastorale", von Ludwig van Beethoven). Interessenten wenden sich per E-Mail an info@karlsfelder-sinfonieorchester.de oder besuchen einer der Orchesterproben dienstags von 19 bis 21 Uhr im Pfarrsaal Stank Josef, Schulstraße 4 in Karlsfeld.