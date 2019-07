10. Juli 2019, 22:05 Uhr Karlsfeld Sex vor Kindern

Polizei sucht Zeugen exhibitionistischer Handlungen

Ein bislang unbekanntes Liebespaar hat sich in der letzten Juni-Woche vor den Augen mehrerer Minderjähriger am Karlsfelder See vergnügt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nun im Zuge ihrer Ermittlungen nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Wie die Kripo mitteilt, beobachtete am Samstag, 29 Juni, ein Zwölfjähriger gegen 19.35 Uhr, wie am Karlsfelder See ein Paar auf einem schwimmfähigen Board offen sichtbar den Geschlechtsverkehr vollzog. Anschließend begab sich das Pärchen auf die Liegewiese nahe dem Parkplatz an der Jahnstraße, wo es erneut zu sexuellen Handlungen kam.

Erst als eine Zeugin den Mann und die Frau auf ihr Verhalten ansprach und sie aufforderte, ihre Sexspiele zu unterlassen, flüchtete das Paar. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/61 20 bei der Kripo zu melden.