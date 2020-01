Eine Schweigeminute zum Gedenken an den eine Woche zuvor nach langer, schwerer Krankheit verstorbenen Bauhof-Leiter Anton Wallner stand am Beginn der Karlsfelder Gemeinderatssitzung am Donnerstag an. Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) erinnerte an den gelernten Landmaschinentechniker, der seit 1986 in der Kommune angestellt gewesen war. 2003 war Wallner Leiter des Bauhofs geworden.