8. April 2019, 22:16 Uhr Karlsfeld Schnuppertag bei den Karlsfelder Pfadfindern

Die Pfadfinder Karlsfeld veranstalten am Samstag, 27. April, einen Schnuppertag für alle, die sich über Pfadfinder informieren wollen. Auf dem Pfadfindergrundstück in der Hochstraße 88 werden Aktionsstände und ein Lagerfeuer aufgebaut, außerdem können die Kinder an Spielen teilnehmen. Beginn ist um 14 Uhr. Bei Regen wird die Veranstaltung verschoben. Die Pfadfinder arbeiten in verschiedenen Gruppen, sie organisieren Zeltlager, lernen einiges über die Natur und soziale Strukturen. Im Spätsommer gibt es ein Stammesfest, auch Ausflüge werden unternommen.