10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Karlsfeld Radfahrerin stürzt nach Kollision mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 39-Jährige in Karlsfeld gegen 11 Uhr auf der Hochstraße in Richtung Münchner Straße unterwegs, als sie unvermittelt nach links auf den Fußgängerüberweg schwenkte. Ein 41-jähriger Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern, die Radfahrerin stürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.