13. September 2018, 22:20 Uhr Karlsfeld Prüfung für Schwimmabzeichen

Karlsfeld Es ist wieder so weit. Die Abnahme im Schwimmen für das Deutsche Sportabzeichen findet im Hallenbad Karlsfeld am Mittwoch, 19. September, statt. Der Termin wurde vom TSV Eintracht Karlsfeld und damit ausdrücklich unabhängig von den Abnahmen anderer Vereine organisiert. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Kassenautomaten im Eingangsbereich des Hallenbads Karlsfeld. Der Verein bittet alle Teilnehmer um pünktliches Erscheinen, da ein späteres Nachkommen nicht möglich ist. Beginn der Prüfung ist um 20.45 Uhr.