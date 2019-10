Eine Unbekannte hat mit einem weißen Kleintransporter am Mittwoch gegen 11 Uhr einen 13-jährigen Fahrradfahrer in der Blütenstraße angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Er war in Richtung Grund- und Mittelschule in der Krenmoosstraße unterwegs, als ihn der Transporter am Lenker streifte, woraufhin der 13-Jährige stürzte. Die Fahrerin ist laut Polizei eine etwa 30-jährige blonde Frau. Hinweise an Tel. 08131/5610.