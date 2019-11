Die Polizei hat am Karlsfelder See Gasflaschen gefunden, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten am vergangenen Donnerstag in der Münchner Straße in Dachau stehen könnten. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord fand ein Spaziergänger die Flaschen am Seeufer. "Den weiteren Ermittlungen zufolge handelt es sich um die in der Dachauer Bank zur Sprengung verwendeten Gasflaschen", so das Präsidium. Die Ermittler vermuten, dass die Täter die Flaschen im Zeitraum von Sonntag, 10. November, gegen 17 Uhr bis Montag, 11. November, gegen 10.15 Uhr dort abgelegt haben. Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In der Nacht auf Donnerstag gegen 3.15 Uhr hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Dachau gesprengt. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Tatverdächtigen mit einem schwarzen Mittelklassewagen unterwegs. Zwar konnten sie kein Bargeld erbeuten, doch nach Angaben der Polizei entstand ein erheblicher Sachschaden.