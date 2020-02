Der CSU-Ortsverband Karlsfeld plant eine Reihe von Veranstaltungen. Zunächst laden Bürgermeister Kolbe und Landrat Löwl als "Die Stefans" am Donnerstag, 27. Februar, von 19.30 Uhr an, zum Politischen Fischessen in die Bürgerhausgaststätte, Allacher Straße 1. An Infoständen zur Kommunalwahl sind Stefan Kolbe und seine CSU-Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten am 7. und 13. März, jeweils von 14 Uhr an, auf dem Parkplatz der M3 Märkte und auf dem Bruno-Danzer-Platz in Karlsfeld vertreten. Am 7. März ist auch Landrat Stefan Löwl mit von der Partie.

