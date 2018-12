5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Karlsfeld Peter Ternay stößt ins Horn

Adventskonzert des Karlsfelder Sinfonieorchesters

Auch in diesem Jahr lädt das Karlsfelder Sinfonieorchester mit einem abwechslungsreichen Programm zum "Konzert im Advent" ein. Am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr erklingen im Bürgerhaus Karlsfeld unter anderem Werke von Johann Strauß ("Geschichten aus dem Wienerwald"), Georg Friedrich Händel ("Concerto B-Dur, HWV 312") und Sätze aus bekannten Sinfonien von Franz Schubert ("Sinfonie Nr. 1") und Joseph Haydn ("Sinfonie mit dem Paukenschlag"). Solist des Abends ist Peter Ternay. Er wird gemeinsam mit dem Orchester Wolfgang Amadeus Mozarts "Konzert für Horn und Orchester Nr. 3" zur Aufführung bringen. Peter Ternay studierte Horn in Budapest und München. Im Rahmen der Münchner Orchesterakademie spielte er beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie an der Bayerischen Staatsoper. Zahlreiche Auftritte führten ihn später mit dem Ensemble Rekkenze-Brass durch Europa und in die USA. Neben seiner Tätigkeit als Solohornist beim Bundespolizeiorchester München ist er regelmäßig Dozent bei verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles.

Karten gibt es im Vorverkauf in der M3-Apotheke, Münchner Straße 138, in Karlsfeld und bei "Mode für Sie", Augsburger Straße 32, in Dachau. Karten an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf zwölf Euro, Kinder und Jugendliche frei.