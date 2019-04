9. April 2019, 21:47 Uhr Karlsfeld Osterdult im Foyer des Bürgerhauses

Zirka 70 Aussteller präsentieren auf dem Hobby- und Profikünstlermarkt am Palmsonntag, 14. April, im Festsaal und Foyer des Karlsfelder Bürgerhauses. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher von "Richard Aichers 114. Osterdult" ein großes Angebot an Hobbykunst, Kunsthandwerk und Kunst. Auch Vorführungen sind wieder mit dabei, bei denen man den Ausstellern am Stand ein zuschauen kann, wie sie ihre Kunstwerke erstellen. Mit dabei diesmal auch wieder die Tombola der Bürgerstiftung Karlsfeld. Für die Kleinen gibt es den Mal- und Basteltisch, an dem sie eigene Kunstwerke herstellen können, und von 13 Uhr bis 16 Uhr gibt es ein Kinderschminken mit Visagistin Jelena Slavicek. Jeder Besucher kann an der "Wahl des schönsten Standes" teilnehmen, bei der es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahren zahlen nichts.