24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Karlsfeld Operette im Bürgerhaus

Das Freie Landestheater Bayern präsentiert zum Start der Karlsfelder Musiktheater-Abonnementsaison 2018 / 2019 am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr eine große Inszenierung der Operette "Im weißen Rössl" im Bürgerhaus Karlsfeld. Das Freie Landestheater Bayern singt, spielt und tanzt wieder in Großbesetzung mit Chor, Orchester und Solistenensemble. Die Musik kommt von Ralf Benatzky. Restkarten sind in der Gemeindekasse oder an der Abendkasse am Tag der Vorstellung erhältlich.