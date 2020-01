Ein 31-jähriger Dachauer ist am Freitag gegen 15.30 Uhr mit dem Auto in Karlsfeld unterwegs gewesen, obwohl er keinen Führerschein besaß. Die Polizei stoppte den Mann in der Allacher Straße. Bei der Überprüfung des Dachauers stellte sich heraus, dass er seit zwei Monaten keine Fahrerlaubnis besitzt. Auch bestand der dringende Verdacht, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hat, weshalb er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht wurde, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der 31-Jährige erhält nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.