Mit einem vielseitigen und schmissigen Programm geleitet die Camerata München am Mittwoch, 1. Januar, um 19 Uhr ihr Publikum im Karlsfelder Bürgerhaus ins neue Jahr. Elaine Ortiz Arandes und Torsten Frisch bezaubern mit Arien und Duetten aus Mozarts "Le Nozze di Figaro", Donizettis "Don Pasquale" und Rossinis "Il barbiere di Siviglia", wobei natürlich auch die entsprechenden Ouvertüren nicht fehlen. Nach der Pause stehen zwei Arien aus dem "Wildschütz" von Albert Lortzing und Carl Millöckers Gasparole "Dunkelrote Rosen" auf dem Programm. Mit zwei Gesangsnummern führen Orchester und Solisten in die Welt des Prinzen von Palermo ein, um den es in der Operette "Boccaccio" von Franz von Suppé geht. Bei keiner Gala darf ein Johann Strauss fehlen, und so feiert die Camerata München das neue Jahr mit Werken aus der Feder des Sohns, namentlich dem "Künstlerleben-Walzer" op. 316, der "Champagner-Polka" op. 211 und dem berühmten Duett "Im Feuersturm der Reben" aus der "Fledermaus". Die Konzertbesucher können sich von der vitalen Frische und Energie des Orchesters sowie der geschmeidig-flexiblen Stimmen der beiden international gefeierten Solisten überraschen lassen. Eintrittskarten sind im Rathaus oder an der Abendkasse erhältlich.