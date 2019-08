15. August 2019, 21:31 Uhr Karlsfeld Nachtschwärmern auf der Spur

Die Kreisgruppe Dachau des Landesbundes für Vogelschutz bietet eine Exkursion zur Europäischen Fledermausnacht - der European Batnight - an. Wie in jedem Jahr machen sich Teilnehmer der Führung auf die Spur der heimlichen Nachtschwärmer. Sie erfahren Wissenswertes über die Fledermäuse, ihre Jagdtechnik und ihr Familienleben, bevor die fliegenden Tiere mit dem Bat-Detektor hörbar gemacht und mit Glück auch beobachtet werden können. Die Exkursion findet am Samstag, 24. August, von 20 Uhr an statt. Referent ist Hartmut Lichti vom LBV Dachau. Treffpunkt ist das Ostufer des Karlsfelder Sees, nördlich der Gaststätte Paulaner Seegarten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Teilnehmer Taschenlampen für den Heimweg in der Dunkelheit mitbringen sollen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung ersatzlos.