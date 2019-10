Zu Beginn der Musiktheaterabonnement-Saison 2019/2020 präsentiert das Freie Landestheater am 25. Oktober im Karlsfelder Bürgerhaus unter dem Motto "Nacht der Nostalgie" unvergessene Evergreens." Es spielen das Freie Landesorchester Bayern und die "Nostalphoniker". "Wochenend und Sonnenschein", "In der Bar zum Krokodil", "Veronika", "Die Nacht ist nicht zum Schlafen da", "Ein guter Freund" und viele weitere bekannte Lieder stehen auf dem Programm. Im ersten Teil des Abends spielen die Nostalphoniker, den zweiten Teil gestaltet das Orchester mit einem Operettencocktail, zu dem "Der Vogelhändler", "Der Bettelstudent" oder "Gasparone" gehören. Restkarten für die Vorstellung sind im Vorverkauf von diesem Montag an in der Gemeindekasse oder an der Abendkasse erhältlich.