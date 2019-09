Auf der Grünfläche am Ende der Krenmoosstraße findet am Sonntag, 22. September, von 15 Uhr an wieder die Veranstaltung "Musik am Monopteros" statt. Die Effner-Band spielt Dixieland. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musik werden gern genommen. Zum Abschluss gibt es selbstgemachten Zwiebelkuchen, dazu weißen und roten Federweißen. Bitte Sitzunterlagen nicht vergessen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.