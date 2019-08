5. August 2019, 21:28 Uhr Karlsfeld Müllhaus steht in Flammen

Eine dicke schwarze Rauchsäule hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Karlsfeld Aufsehen erregt. Ein hölzernes Müllhaus in einem Innenhof an der Ecke Lessing-/Rathausstraße stand laut Feuerwehr Karlsfeld in Flammen. Das Feuer griff auch auf drei Autos über, zwei davon brannten völlig aus, das dritte wurde an Stoßstange und Plastikteilen angesengt. Der Brand konnte innerhalb von einer halben Stunde gelöscht werden. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei vor Redaktionsschluss nichts sagen.