28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Karlsfeld Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Bajuwarenstraße in Karlsfeld schwer verletzt. Ein Autofahrer wollte gegen 15.45 Uhr aufgrund des stockenden Verkehrs links abbiegen und war laut Zeugenaussagen langsam unterwegs. Der Motorradfahrer hingegen fuhr laut Polizei verkehrswidrig links am stockenden Verkehr vorbei. Dabei überfuhr er auch die Fahrbahnmarkierung. Es kam zu einem Zusammenprall, bei dem der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Beide Unfallbeteiligten mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bajuwarenstraße in Fahrtrichtung Karlsfeld wurde durch die Feuerwehr Dachau bis zum Ende Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40 000 Euro.