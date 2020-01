Am Samstag, 11. Januar, findet die erste Altpapiersammlung des Montessori-Kinderhauses gemeinsam mit der katholischen Pfarrjugend Sankt Josef in Karlsfeld statt. Gesammelt wird im gesamten Gemeindegebiet. Der Erlös aus dem Innenstadtbereich kommt dem Montessori-Kinderhaus Dachau zu Gute. Das Altpapier sollte am Sammeltag bis spätestens 8 Uhr fest gebündelt und gut sichtbar am Straßenrand bereit gelegt werden.