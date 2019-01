16. Januar 2019, 21:46 Uhr Karlsfeld Mörderisches Dinner

"Aller Abgang ist schwer" lautet der Titel des Krimidinners der Muckerl-Bühne, das die Besucher diesmal ins Bestattungsinstitut Krämer entführt. In den Pausen gibt es ein Drei-Gänge-Menü und am Ende, wenn noch jemand lebt, die Auflösung. Die Aufführungen sind am 18./20./25. und 26. Januar sowie am 1./2. und 3. Februar im Gartlerstüberl der Kleingartenanlage Dachau-Karlsfeld, Kufsteinerstraße 20. Karten gibt es nur im Vorverkauf für 29 Euro inklusive Drei-Gänge Menü, unter 08139/802 58 34 oder Info@Muckerl-Buehne.de. Vorstellungsbeginn am Freitag um 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 18 Uhr.