Der Ortsverband der Karlsfelder Grünen lädt am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung in der Sportgaststätte am Sportpark Eintracht Karlsfeld. Die Veranstaltung ist wie immer offen für die interessierte Öffentlichkeit und findet in einem der kleinen Nebenräume der Gaststätte statt. Das Hauptthema der Veranstaltung wird die Diskussion und der Beschluss des Wahlprogramms für die Wahl zum Karlsfelder Gemeinderat sein.