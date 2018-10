28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Karlsfeld Mit der Volkshochschule nach Albanien

Unter dem Titel "Albanien - Die schöne Unbekannte Europas" bietet die Volkshochschule Karlsfeld für Mai 2019 eine neuntägige Gruppenreise nach Albanien an. Das kleine Land am Ioni-schen und Adriatischen Meer gilt als die letzte, vom Massentourismus - noch - weitgehend unentdeckte Perle des Balkans - und ist nur knapp zwei Flugstunden von München entfernt.

Nach Jahrzehnten vollkommener Abschottung unter dem strengen kommunistischen Regime des Despoten Enver Hoxha öffnet sich Albanien seit dessen Tod im Jahre 1985 zunehmend auch dem Tourismus. Wer das Land bereist, findet nicht nur faszinierende Naturlandschaften und traumhafte Strände vor, sondern auch zahlreiche gut erhaltene kulturelle und archäologi-sche Schätze sowie geschichtsträchtige Orte, die bisweilen an Freilichtmuseen erinnern. Längst hat die Unesco viele dieser Stätten zum Weltkulturerbe erklärt.

Obwohl allmählich auch einige große Reiseveranstalter ihre Fühler dorthin ausstrecken, konnte Albanien seine Ursprünglichkeit bislang weitestgehend bewahren. Gleichwohl präsentiert es sich als ein Land, in dem Beharrung neben Neuanfang, Antike neben Moderne und Westorientierung neben osmanischen Traditionen stehen.

Für alle Interessierten veranstaltet die Volkshochschule Karlsfeld am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr in der Mittelschule an der Krenmoosstraße einen Informationsabend, bei dem die Reise im Rah-men einer Fotoshow ausführlich vorgestellt wird. Der Eintritt ist frei.

Eine Voranmeldung unter Telefon 08131/900-940 oder per Mail an info@vhs-karlsfeld.de ist zwingend erforderlich. Hier ist auch der detaillierte Reiseprospekt erhältlich.