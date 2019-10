Flanieren, einkaufen, nach Schnäppchen stöbern oder Köstlichkeiten genießen. Das bietet der Karlsfelder Marktsonntag mit Flohmarkt, der am Sonntag, 6. Oktober, stattfindet. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Flohmarkt beginnt bereits um 7 Uhr und endet um 14 Uhr. Zusätzlich öffnen die Ladeninhaber trotz Sonntagsruhe ihre Türen. Seit nunmehr 20 Jahren organisiert die Engagierte Unternehmergemeinschaft Karlsfeld e.V. den Marktsonntag. Zweimal im Jahr, jeweils am ersten Sonntag im Mai und im Oktober, lädt der Verein Schnäppchenjäger, Flaneure und Feinschmecker zum Markt in die Garten- und Rathausstraße bis zur Neuen Mitte, An der Wögerwiese ein. Weitere Informationen unter www.eug-karlsfeld.de.