Der diesjährige Herbst-Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in Karlsfeld findet am Dienstag, 8. Oktober, von neun bis zwölf und von 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus, Allacher Straße 1, statt. Die Kundennummernvergabe für Verkäufer erfolgt ausschließlich online unter www.kleidermarkt-karlsfeld.de. Annahme der Waren ist am Montag, 7. Oktober, von neun bis elf und 16 bis 17.30 Uhr, Rückgabe und Abrechnung folgt am Mittwoch, 9. Oktober, von elf bis zwölf und 16 bis 17.30 Uhr.