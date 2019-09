Der Herbst-Kinderkleidermarkt in Karlsfeld findet am Dienstag, 8. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in der Allacher Straße 1 statt. Angeboten werden: Herbst- und Winterkleidung bis Größe 158, Sportschuhe, Sportartikel, Fahrräder, Kinderwägen, Spielwaren, Bücher, CDs und vieles mehr. Informationen unter www.kleidermarkt-karlsfeld.de.