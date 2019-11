Inge Straub liest am Donnerstag, 14. November, in der Gemeindebücherei Karlsfeld aus dem Buch "Die Olchis - Olchi-Opa kocht Spaghetti" von Erhard Dietl vor. Darin kocht Olchi-Opa für die Olchi-Kinder. Und er erzählt ihnen die Geschichte, wie er an einem Kochwettbewerb teilgenommen hat. Die Lesung ist für Kinder ab vier Jahren und beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.