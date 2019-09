Lesekünstlerin kommt in die Gemeindebücherei

Artikel per E-Mail versenden

Die Münchner Autorin und Lesekünstlerin Silke Schlichtmann präsentiert am Montag, 30. September, in der Gemeindebücherei Karlsfeld ihr Kinderbuch "Mattis und das klebende Klassenzimmer". Die Lesung mit Bildern und Musik beginnt um 15 Uhr und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Um eine Anmeldung vorab wird jedoch gebeten, diese ist entweder telefonisch unter 08131/99130 oder per E-Mail unter buecherei@karlsfeld.de möglich.