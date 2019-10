Auf der Karlsfelder Familienmesse wird am Sonntag, 27. Oktober, die neue Dachauer Apfelhoheit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Krönung auf der Bühne in Messehalle E nimmt Landrat Stefan Löwl um 13 Uhr vor. Der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil hatte in seinem Projekt "Naherholung und Tourismus im Dachauer Land" im Sommer interessierte Frauen und Männer aufgerufen, sich als neue Apfelhoheit zu bewerben. Die amtierende Apfelkönigin, Corinna Wolf, ist ebenfalls anwesend. Sie wird ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger gratulieren und ihre Amtszeit mit diesem Auftritt offiziell beenden. Als Höhepunkt ihrer zweijährigen Regentschaft bezeichnete sie die Fahrten nach Berlin zur Internationalen Grünen Woche.