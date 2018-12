14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Karlsfeld Kupferkabel gestohlen

Irgendwann zwischen dem Spätnachmittag des vergangenen Mittwochs und Donnerstagvormittag haben Diebe von einem Rohbau in Karlsfeld in der Parzivalstraße etwa 135 Meter Elektrokabel entwendet. Der Polizei zufolge wurden diese zum Teil gleich abgezogen, um so an das wertvolle Kupfer zu gelangen. Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Dachau unter 08131/5610 auf.