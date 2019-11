Die Karlsfelder Autorin Ruth M. Fuchs liest am Donnerstag, 21. November, aus ihrem aktuellen Dachauer Moos-Krimi "Tatort Amper". Er handelt von Annamirl Hofstetter, die beim Spaziergehen in den Amperauen bei Dachau gleich zwei Leichen findet, obwohl dies doch ein so friedliches Stück Natur sind. Die pensionierte Karlsfelder Lehrerin weiß sofort: Die beiden wurden ermordet. Als dann ausgerechnet ihr Patenkind in Verdacht gerät, die Mörderin zu sein, bleibt Annamirl gar nichts anderes übrig, als den Helden ihrer geliebten englischen Krimis nachzueifern und auf eigene Faust den wahren Täter zu finden. Ruth M. Fuchs kam aus Niederbayern, um Verwaltungswissenschaften zu studieren. Nach dem Diplom blieb sie und lebt seither mit ihrem Ehemann in Karlsfeld. Als sie die Herausgeberin des Magazins "Neues aus Anderwelt" wurde, begann sie zu schreiben und widmet sich nun ausschließlich der Tätigkeit als Schriftstellerin. Ihre Lesung findet um 19 Uhr im Vhs-Seminarraum Am Finkenschlag 2 statt. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung bei der Vhs Karlsfeld unter Telefon 08131/900940 ist erwünscht.