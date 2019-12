Der Einbau der Asphaltdeckschicht in der Krenmoosstraße muss witterungsbedingt verschoben werden, teilt die Gemeinde Karlsfeld mit. Das gilt auch für die Vollsperrung in der Krenmoosstraße von der Rathausstraße bis über den Schwarzgrabenweg hinaus. Die Krenmoosstraße ist von Montag, 16. Dezember, bis Mittwoch,18. Dezember, voll gesperrt. Die Krenmoosstraße ist in dieser Zeit von der Rathausstraße bis über den Schwarzgrabenweg hinaus für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Sämtliche Gehwege können jedoch benutzt werden. Die Kita St. Anna sowie die Grund- und Mittelschule können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Die dazugehörigen Parkplätze sind komplett gesperrt. Auch die im genannten Straßenabschnitt gelegenen privaten Parkplätze und Grundstückszufahrten können nicht angefahren werden. Blumenstraße, Blütenstraße und Schwarzgrabenweg sind in diesem Zeitraum Sackgassen. Die Durchfahrt zur Krenmoosstraße ist nicht möglich. Es besteht keine Wendemöglichkeit. In den Friedhofsweg kann lediglich über den Gärtnerweg ein- und ausgefahren werden. Die Einbahnstraßenregelung im Gärtnerweg zwischen Friedhofsweg und Rathausstraße wird aufgehoben. Die Gemeinde Karlsfeld bittet um Verständnis.