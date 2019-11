Die nächste Energiesprechstunde findet am Donnerstag, 21. November von 17 bis 18 Uhr im Rathaus der Gemeinde Karlsfeld, Besprechungsraum 1, statt. Wer glaubt, dass seine Energiekosten zu hoch sind und deshalb über die Sanierung oder Modernisierung von Gebäuden und der Heizungsanlage nachdenkt, sollte die Möglichkeit der kostenlosen Energieberatung nutzen. In einem Gespräch werden Fragen rund um das Thema Energie beantwortet und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden können oder wie Fördermöglichkeiten beantragt werden. Die Beratung ist neutral und unabhängig und richtet sich an Haus- und Wohnungsbesitzer, die energetisch sanieren oder modernisieren möchten, oder an Bürger, die einfach im Alltag mit Hilfe von Tipps und Tricks Energie und Geld sparen wollen. Zur Sprechstunde sollten Pläne oder Berechnungen mitgenommen werden, die es dem Energielotsen erleichtern, eine konkrete Aussage zu machen.