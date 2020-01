Im Rahmen ihrer Europatournee 2019/20 gastieren die Maaxiim Kowaalleew Don Kossaakeen am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Korneliuskirche. Einlass ist um 18 Uhr. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm richtet sich nach der jeweiligen Jahreszeit. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen, Chorgesang und Soli in stetem Wechsel, Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre - all dies zeichnet das Ensemble aus. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht fehlen.

Karten gibt es im Vorverkauf in Karlsfeld im Reiseladen Bunk, Allacher Straße 6, in der Buchhandlung Blätterwerk, Rathausstraße 75 (Telefon 08131/310 39 19); in Dachau im Reisebüro Ticket & Tour, 1. Stock, Münchner Straße 66a (Telefon: 08131/547 78); in Oberschleißheim in "Schreibwaren am Schloss", Freisinger Straße 11; in München-Moosach bei Special Concerts im Olympia Einkaufszentrum Karstadt, Riesstraße 61. Die Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 26 Euro.