31. Mai 2019, 21:56 Uhr Karlsfeld Korneliusgruppen führen Musical auf

Zwei Jahre war kein Musical mehr von den Kornelius-Kinder- und Jugendsinggruppen aufgeführt worden. Am Mittwoch wurde die Tradition wieder aufgenommen. Unter der Leitung von Anna Ghazaryan kam das Musical "The Voice of Disney" zur Aufführung. Die Solistinnen im Alter von 7 bis 15 Jahren trugen bekannte Lieder aus Disney-Verfilmungen vor. Auch die Kleinsten kamen nicht zu kurz; in einer Pauseneinlage gaben sie den "Oberst-Hathi-Marsch" zum Besten, die Elefantenparade aus dem Dschungelbuch. Die Kostüme waren von den Müttern (und vielleicht auch den Vätern) liebevoll gefertigt worden. Für die jungen Solisten und Schauspieler gab es stürmischen Beifall. Im nächsten Jahr soll es wieder ein Musical geben.