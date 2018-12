5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Karlsfeld Konzert der Musikschüler

Das Weihnachtskonzert der Musikschule Karlsfeld findet am Sonntag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr im Bürgerhaus Karlsfeld statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Zuhörer können sich von den Fortschritten der Schüler überzeugen. Neu an der Musikschule ist das Unterrichtsangebot in den Fächern Saxofon und Klarinette. Weiterhin bestehen die Angebote in Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Block- und Querflöte und musikalischer Früherziehung. Weitere Informationen unter Telefon 08131/900 945 oder www.musikschule-karlsfeld.de.