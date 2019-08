15. August 2019, 21:31 Uhr Karlsfeld Kontemplativ über den Waldschwaigsee

"Absolute Entspannung" verspricht Künstler Peter Feermann den Passagieren seiner "Kontemplationsschale". Das schwimmende Kunstwerk wird am Samstag, 17. August, um 12 Uhr am Waldschwaigsee zu Wasser gelassen. Wegen der begrenzten Kapazität muss man sich vorher anmelden: Die Passagierliste liegt in der KVD-Galerie aus.