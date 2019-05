30. Mai 2019, 22:10 Uhr Karlsfeld Kolbe widerspricht Wasserwirtschaftsamt

Knapp vier Wochen ist es her, dass das Wasserwirtschaftsamt den Karlsfelder Gemeinderäten mit einer Modellrechnung zur möglichen Hochwassergefahr durch das Flüsschen Würm einen gewaltigen Schrecken versetzt hat. In dem Bericht werden große Teile des Gemeindegebiets bis hin ins Ortszentrum als mögliches Überschwemmungsgebiet bezeichnet, in dem es massive Einschränkungen für künftige Baumaßnahmen und zahlreiche Verbote gäbe, wenn die Kreisbehörde die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebiets dauerhaft amtlich festsetzen würde. Bei der jüngsten Bürgerversammlung betonte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) noch einmal: "Uns fehlt schon ein wenig die Fantasie, wie sich das Wasser so weit ausbreiten kann." Da eine Festsetzung als Überschwemmungsgebiet drastische Auswirkungen auf künftige Bebauungen hätte, kündigte Kolbe Widerstand: "Wir werden uns in diesem Verfahren mit professionellen Gutachtern bewaffnen."