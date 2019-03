20. März 2019, 22:05 Uhr Karlsfeld Kleinkunstabend

Ein Kleinkunstabend zugunsten der Tansaniapartnerschaft der evangelischen Korneliusgemeinde Karlsfeld findet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal (Eingang Bürgerhausparkplatz) statt. Mitwirkende sind die Saiteneinsteiger (selbstgemachter Pop), Whatever we sing (Oldies im A-cappella-Stil), Michi & Die manischen Multi-Kulti-Musikanten (internationaler Folk) und Philipp Gewalt mit selbstgemachter Poesie. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.