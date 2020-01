Am Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr liest Inge Straub in der Gemeindebücherei Karlsfeld aus "Der Schatz im Mondsee" von Ivan Gantschev. In der Geschichte geht es um den geheimnisvollen Mondsee, von dem niemand weiß, wo er liegt, in dem der Mond ab und zu badet und leuchtende Edelsteine zurücklässt. Zufällig entdeckt ihn der Hirtenjunge Borka bei der Suche nach einem verirrten Schaf. Als er in der Stadt Edelsteine verkaufen will, wird er festgenommen und zum Schloss des Königs gebracht. Dieser zwingt Borka, auch ihn zum See zu führen. Teilnahme nur für Kinder ab 4 Jahren.